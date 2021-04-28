TV8 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 18 Nisan günü ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak 07:00 Oynat Bakalım programı yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalında 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yer alacak.TV8 18 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
13:15 Kırmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Kırmızı Oda