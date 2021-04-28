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TV8 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin en yeni ayrıntılarını 28.04.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:02
TV8 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 18 Nisan günü ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak 07:00 Oynat Bakalım  programı yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalında 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yer alacak.

TV8 18 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama Canlı

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Kırmızı Oda




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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