TV8 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 24 Mart Çarşamba yayın akışı;

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:^0 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin