TV8 canlı yayın akışı 28 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Çarşamba günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.
TV8 24 Mart Çarşamba yayın akışı;
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13.15 Doya Doya Moda
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Kırmızı Oda
02:^0 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 28.03.2021 00:01