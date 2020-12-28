TV8 canlı yayın akışı 28 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor. MasterChef Türkiye, Oynat Bakalım, Kırmızı Oda gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde çarşamba günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü oynarken 00.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.

TV8 23 Aralık Çarşamba Yayın Akışı

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR (YENİ BÖLÜM)

00:15 KIRMIZI ODA

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