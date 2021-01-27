TV8 canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 22 Ocak Cuma gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 10:00’da Survivor Panorama, 13:00'te Doya Doya Moda ekranlara geliyor.
TV8 22 Ocak Cuma Yayın Akışı
06:00
Oynat Bakalım
07:15
8'de Sağlık
08:30
Oynat Bakalım
10:00
Survivor Panorama
13:00
17.15
Kırmızı Oda
20:00
Kırmızı Oda / Yeni Bölüm
00:15
Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30
Doya Doya Moda
04:30
Survivor Panorama
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