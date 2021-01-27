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TV8 canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 27-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
TV8 canlı yayın akışı 27 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 22 Ocak Cuma gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 10:00’da Survivor Panorama, 13:00'te Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 

TV8 22 Ocak Cuma Yayın Akışı

06:00

Oynat Bakalım

07:15

8'de Sağlık

08:30

Oynat Bakalım

10:00

Survivor Panorama

13:00

 Doya Doya Moda

17.15

Kırmızı Oda

20:00

Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30

Doya Doya Moda

04:30

Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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