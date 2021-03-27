TV8 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 27 Mart Cumartesi yayın akışı
06:00 - Oynat Bakalım
08:15 - Çook Yaşa/ Yeni Bölüm
09:45 - Süper 1 Takım
11:00 - Survivor Panorama/Canlı
12:30 - Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 - Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 - Kırmızı Oda
04:30 - 8x8
05:45 - Bilginiz Olsun
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Son Güncelleme: 27.03.2021 00:01