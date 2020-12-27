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TV8 canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 27.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 27 Aralık 2020 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü 06.00'da izleyicileri Oynat Bakalım  karşılıyor. 09.30’da MasterChef Türkiye, 14.15'te Doya Doya Moda 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümünü izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 23 Aralık Çarşamba yayın akışı

06.00- Oynat Bakalım

07.15- 8'de Sağlık

08.30- Oynat Bakalım

09.30- MasterChef Türkiye

14.15- Doya Doya Moda

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 27.12.2020 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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