TV8 canlı yayın akışı 26 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 08.30’da ise sinema ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor 2021 yarışması yayınlanacak.
TV8 16 Şubat Salı günü yayın akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık/ Yeni bölüm
08.30 Sinema
10.45 Survivor Panorama/Canlı
17.15 Survivor 2021 ünlüler-gönüllüler
20.00 Survivor 2021 ünlüler-gönüllüler/ Yeni bölüm
00.15 Survivor Ekstra/ Canlı
01.30 Doğduğun Ev Kaderindir
03.15 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
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