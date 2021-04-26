TV8 canlı yayın akışı 26 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.

TV8 18 Nisan Pazar Yayın Akışı;

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Kırmızı Oda

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çok Yaşa

09:45 On Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin