TV8 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 23 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
08.30 Çook Yaşa
09.45 10 Yaş Genç
10.30 Süper 1 Takım
13.15 Kırmızı Oda
16.45 Mutluluk Zamanı
20.00 Survivor 2021
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Dizi
03.30 8X8
04.45 Bilginiz Olsun
Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01