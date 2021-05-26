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TV8 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemi bir süredir meşgul eden TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 26.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TV8 canlı yayın akışı 26 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 23 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

08.30 Çook Yaşa

09.45 10 Yaş Genç

10.30 Süper 1 Takım

10.45 Survivor Panorama

13.15 Kırmızı Oda

16.45 Mutluluk Zamanı

20.00 Survivor 2021

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Dizi

03.30 8X8

04.45 Bilginiz Olsun


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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