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TV8 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 26.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 00:01
TV8 canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde cumartesi günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak. 

TV8  19 Mart Cuma günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema 

10.45 Survivor Panoroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda 

04:30 Survivor Panoroma

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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