TV8 canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 25 Şubat Perşembe Yayın Akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Tahin Pekmez
10:45 Survivor Panorama / Canlı
17:15 Deli Dumrul
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir /Yeni Bölüm
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
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Son Güncelleme: 24.02.2021 14:01