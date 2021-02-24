TV8 canlı yayın akışı 25 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 25 Şubat Perşembe Yayın Akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Tahin Pekmez

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Deli Dumrul

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir /Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

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