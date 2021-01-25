TV8 canlı yayın akışı 25 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor.Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazartesi günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor.. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü oynarken 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda olacak.

TV8 25 Aralık Parzartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

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