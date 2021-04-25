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TV8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 25 Nisan Pazar yayın akışı;

  • 07:00 Oynat Bakalım
  • 08:15 Çook Yaşa
  • 09:30 10 Yaş Genç
  • 10:30 Süper 1 Takım
  • 10.45 Survivor Panorama
  • 13:15 Kırmızı Oda
  • 15:45 Sinema
  • 20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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