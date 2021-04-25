TV8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 25 Nisan Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:30 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin