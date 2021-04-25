TV8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 25 Nisan Pazar yayın akışı;
- 07:00 Oynat Bakalım
- 08:15 Çook Yaşa
- 09:30 10 Yaş Genç
- 10:30 Süper 1 Takım
- 10.45 Survivor Panorama
- 13:15 Kırmızı Oda
- 15:45 Sinema
- 20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler
Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 25.04.2021 00:01