TV8 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 21 Mart PazarYayın Akışı;

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin