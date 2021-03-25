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TV8 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 00:06
TV8 canlı yayın akışı 25 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 21 Mart PazarYayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Sinema
  • 10:45 Survivor Panorama
  • 13:00 Doya Doya Moda
  • 17:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
  • 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 00:15 Aklımdaki Sorular
  • 02:30 Doya Doya Moda

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 25.03.2021 00:06
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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