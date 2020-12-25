TV8 canlı yayın akışı 25 Aralık 2020 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde cuma günü 08.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 09.30’da ise sezonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yarışma 14.15’te Doya Doya Moda izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Kırmızı Oda yeni bölümü yayınlanacak.
TV8 24 Aralık Cuma yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK/ YENİ BÖLÜM
08:30 OYNAT BAKALIM
09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE
20:00 KIRMIZI ODA/ YENİ BÖLÜM
00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
02.30 DOYA DOYA MODA
04.30 8x8
05.15 BİLGİNİZ OLSUN
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