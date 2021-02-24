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TV8 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 24 Şubat Çarşamba 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
TV8 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 3 Şubat Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 10:00’da Survivor Panorama, 13:00'te Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 

TV8 17 Şubat Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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