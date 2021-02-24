TV8 canlı yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 3 Şubat Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 10:00’da Survivor Panorama, 13:00'te Doya Doya Moda ekranlara geliyor.
TV8 17 Şubat Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
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