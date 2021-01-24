TV8 canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 24 Ocak Pazar yayın akışı
- 06:30 Oynat Bakalım
- 08:00 Çook Yaşa
- 09:30 Kırmızı Oda
- 13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 15:30 Osman Pazarlama
- 17:45 Survivor Panorama
- 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
- 00:15 Survivor Ekstra
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Son Güncelleme: 24.01.2021 00:02