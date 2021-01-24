TV8 canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 24 Ocak Pazar yayın akışı

içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.30’da Kırmızı Oda,13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

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06:30 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:30 Kırmızı Oda

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Osman Pazarlama

17:45 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra



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