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TV8 canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 24 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 00:02
TV8 canlı yayın akışı 24 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım  karşılıyor. 09.30’da Kırmızı Oda,13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 24 Ocak Pazar yayın akışı

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 08:00 Çook Yaşa
  • 09:30 Kırmızı Oda
  • 13:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 15:30 Osman Pazarlama
  • 17:45 Survivor Panorama
  • 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
  • 00:15 Survivor Ekstra


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:02
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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