TV8 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.
TV8 19 Mayıs Çarşamba Yayın Akışı;
- 06:00Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Survivor 2021
- 10:45 Survivor Panorama
- 13:15 Doya Doya Moda
- 17:15 O Ses Türkiye
- 20:00 Survivor 2021
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Doya Doya Moda
TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 24.05.2021 00:01