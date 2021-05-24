TV8 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.

TV8 19 Mayıs Çarşamba Yayın Akışı;

06:00Oynat Bakalım



07:15 8'de Sağlık



08:30 Survivor 2021



10:45 Survivor Panorama



13:15 Doya Doya Moda



17:15 O Ses Türkiye



20:00 Survivor 2021



00:15 Survivor Ekstra



01:30 Doya Doya Moda

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin