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TV8 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 24 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi inceleyerek hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler. 

TV8 19 Mayıs Çarşamba Yayın Akışı;

 

  • 06:00Oynat Bakalım
     
  • 07:15 8'de Sağlık
     
  • 08:30 Survivor 2021
     
  • 10:45 Survivor Panorama
     
  • 13:15 Doya Doya Moda
     
  • 17:15 O Ses Türkiye 
     
  • 20:00 Survivor 2021
     
  • 00:15 Survivor Ekstra
     
  • 01:30 Doya Doya Moda

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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