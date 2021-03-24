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TV8 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 24 Mart 2021 Çarşamba günü basına aktarılmaya devam ediyor. TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi güncel ayrıntılarını Mart 24 Çarşamba günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:02
TV8 canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 14 Mart Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:30' da Oynat Bakalım ardından saat 08:30’da   Çok Yaşa geliyor. 9:45'te Süper 1 Takım, 12:30'da Kırmızı Oda ekranlara geliyor. 

TV8 21 Mart Pazar Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çok Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama \ Canlı

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:02
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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