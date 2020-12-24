TV8 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde pazar günü 08.15’te Çook Yaşa izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.30’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Türkiye’nin ‘master chef’inin seçildiği MasterChef Türkiye ise 20.00’de yayınlanacak.
TV8 Pazar yayın akışı
03:00 PARA BENDE
04:30 8x8
05:45 BİLGİNİZ OLSUN
06:30 OYNAT BAKALIM
10:30 KIRMIZI ODA
13:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
16:30 KOLONYA CUMHURİYETİ
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN