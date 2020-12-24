İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...

TV8 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 24 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:00
TV8 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde pazar günü 08.15’te Çook Yaşa izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.30’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Türkiye’nin ‘master chef’inin seçildiği MasterChef Türkiye ise 20.00’de yayınlanacak.

TV8 Pazar yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8x8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:30 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

10:30 KIRMIZI ODA

13:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

16:30 KOLONYA CUMHURİYETİ

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Akrep dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Akrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Onur Büyüktopçu'yu üzen haber: Gelinim Mutfakta'ya Seda Sayan transferi...
Onur Büyüktopçu'yu üzen haber: Gelinim Mutfakta'ya Seda Sayan transferi...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Gönül Dağı Taner ve Dilek kavuşabilecekler mi?
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!
Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar'ın Yasak Elma dizisinden ayrılacağı iddia edildi!

Popüler Haberler

Atv canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? İyi Aile Babası dizisi izlendi mi tutuldu mu?
TRT 1 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 24 Aralık 2020 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Alya dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Engelli sağlık kurulu raporu sorgulama işlemleri nereden yapılır? 2020 E-devlet Engelli sağlık kurulu raporu sorgulaması
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
25. Dönem POMEM Polis Alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Pomem polis alım şartları ve eğitim süreleri
ÖSYM 2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ataması ne zaman yapılacak?
Instagram'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Kimse Bilmez dizisi ne zaman sezon finali yapacak? Yeni sezonda hangi gün yayına gelecek?
Kira alacağı ve tahliye için icra takibi nasıl başlatılıyor?
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2020 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Fehmi Baba Seksenler dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Rasim Ötekin yok mu, neden veda etti?
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Esnafa kira yardımı ne kadar yapılacak? Esnafa kira desteği ne zaman verilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.