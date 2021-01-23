TV8 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Oynat Bakalım
10:00 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm
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Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01