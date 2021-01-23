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TV8 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 23.01.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda/ Yeni Bölüm

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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