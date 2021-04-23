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TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 23 Nisan 2021 tarihli TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 23-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:27
TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 07.00'de Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Çook Yaşa yer alıyor. 13:15 Kırmızı Oda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak. 

TV8  18 Nisan Pazar günü yayın akışı

07.00 Oynat Bakalım

08.30 Çook Yaşa

09.45 10 Yaş Genç 

10.30 Süper 1 Takım

10.45 Survivor Panorama

13.15 Kırmızı Oda

15.45 Sinema

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler / yeni bölüm

00.15 Survivor Ekstra /Canlı

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:27
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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