TV8 canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 07.00'de Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Çook Yaşa yer alıyor. 13:15 Kırmızı Oda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.
TV8 18 Nisan Pazar günü yayın akışı
07.00 Oynat Bakalım
08.30 Çook Yaşa
09.45 10 Yaş Genç
10.30 Süper 1 Takım
13.15 Kırmızı Oda
15.45 Sinema
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler / yeni bölüm
00.15 Survivor Ekstra /Canlı
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04.30 Doğduğun Ev Kaderindir
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