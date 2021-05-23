TV8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 18 Mayıs 2021 yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08:30 Survivor 2021 10:45 Survivor Panorama 13:15 17:15 Doya Doya Moda O Ses Türkiye Kolaj 20:00 Survivor 2021 00:15 Survivor Extra 01:30 04:00 Doya Doya Moda Doğduğun Ev Kaderindir

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin