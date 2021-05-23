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TV8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 23.05.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

23 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 18 Mayıs 2021  yayın akışı;

06:30   Oynat Bakalım
07:15   8'de Sağlık
08:30   Survivor 2021
10:45   Survivor Panorama

13:15

17:15

  

Doya Doya Moda

O Ses Türkiye Kolaj
20:00  
Survivor 2021  
00:15   Survivor Extra

01:30

04:00

  

Doya Doya Moda

Doğduğun Ev Kaderindir
     

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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