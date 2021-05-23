TV8 canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.
TV8 18 Mayıs 2021 yayın akışı;
|06:30
|Oynat Bakalım
|07:15
|8'de Sağlık
|08:30
|Survivor 2021
|10:45
|Survivor Panorama
|
13:15
17:15
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Doya Doya Moda
|20:00
|
|00:15
|Survivor Extra
|
01:30
04:00
|
Doya Doya Moda
Doğduğun Ev Kaderindir
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Son Güncelleme: 23.05.2021 00:01