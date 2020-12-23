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TV8 canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 23.12.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:06
TV8 canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 18 Aralık Cuma gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Kırmızı Oda dizisi ardından 00:15’de Doğduğun Ev Kaderindir tekrarı yayınlanacak.

TV8 18 Aralık Cuma yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8’DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.12.2020 00:06
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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