TV8 canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 18 Aralık Cuma gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Kırmızı Oda dizisi ardından 00:15’de Doğduğun Ev Kaderindir tekrarı yayınlanacak.
TV8 18 Aralık Cuma yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8’DE SAĞLIK
08:30 OYNAT BAKALIM
09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE
20:00 KIRMIZI ODA
00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
02:30 DOYA DOYA MODA
04:30 8X8
05:15 BİLGİNİZ OLSUN
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