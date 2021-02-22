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TV8 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili yeni ayrıntılar 22 Şubat 2021 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 22 Şubat 2021 gününe ait TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:06
TV8 canlı yayın akışı 22 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler. 

TV8 yayın akışı içerisinde Pazartesi günü 08.30’da, Oynat Bakalım, 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü, 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır. 

TV8 15 Şubat Pazartesi Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama

13.00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / tekrar

20.00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03.15 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 

 



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:06
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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