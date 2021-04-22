TV8 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 20 Nisan Salı Yayın Akışı;
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Sinema
- 10:45 Survivor Panorama
- 13:00 Doya Doya Moda
- 17:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
- 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
- 00:15 Aklımdaki Sorular
- 02:30 Doya Doya Moda
TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 22.04.2021 00:22