TV8 canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 20 Nisan Salı Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım



07:15 8'de Sağlık



08:30 Sinema



10:45 Survivor Panorama



13:00 Doya Doya Moda



17:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda



20:00 Doğduğun Ev Kaderindir



00:15 Aklımdaki Sorular



02:30 Doya Doya Moda

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin