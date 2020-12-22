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TV8 canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basının ve okurların dikkatini çeken TV8 canlı yayın akışı Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 22.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 00:02
TV8 canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 günlük yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30’da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.45’da Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak. Başarılı şeflerin yarıştığı ve MasterChef önlüğünü almak için mücadele ettiği MasterChef Türkiye 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. 

TV8 22 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat BakalımSinema
08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
09:45 Kırmızı OdaDizi
13:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:02
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