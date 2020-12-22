TV8 canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 22 Aralık 2020 Pazar yayın akışı
|06:30
|Oynat BakalımSinema
|08:15
|Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
|09:45
|Kırmızı OdaDizi
|13:30
|Doğduğun Ev KaderindirDizi
|16:30
|MasterChef Türkiye
|20:00
|MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
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Son Güncelleme: 22.12.2020 00:02