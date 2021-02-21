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TV8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 21 Şubat 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 00:03
TV8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Salı saat 07.15'te 8'de Sağlık  karşılıyor. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde sabah saatlerinde yerli sinema filmi izleyici karşısına çıkıyor.

TV8 16 Şubat Salı yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 

 

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 00:03
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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