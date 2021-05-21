TV8 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor 2021 yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor 2021 yayınlanacak.
TV8 18 Mayıs Salı günü yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Survivor 2021
10.45 Survivor Panorama
17.15 O Ses Türkiye (Kolaj)
20.00 Survivor 2021 (Yeni Bölüm)
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Doya Doya Moda
04.00 Doğduğun Ev Kaderindir
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