TV8 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor 2021 yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor 2021 yayınlanacak.

TV8 18 Mayıs Salı günü yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Survivor 2021

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17.15 O Ses Türkiye (Kolaj)

20.00 Survivor 2021 (Yeni Bölüm)

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doya Doya Moda

04.00 Doğduğun Ev Kaderindir

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