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TV8 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 21.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:02
TV8 canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor 2021 yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda  ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor 2021 yayınlanacak. 

TV8  18 Mayıs Salı günü yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Survivor 2021 

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17.15  O Ses Türkiye (Kolaj)

20.00 Survivor 2021 (Yeni Bölüm)

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doya Doya Moda

04.00 Doğduğun Ev Kaderindir 

 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN


Son Güncelleme: 21.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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