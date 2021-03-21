TV8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.
TV8 14 Mart yayın akışı;
01:30 KIRMIZI ODA
04:30 8*8
05:45 BİLGİNİZ OLSUN
06:30 OYNAT BAKALIM
07:00 OYNAT BAKALIM
08:15 ÇOOK YAŞA
11:00 SURVIVOR PANORAMA
12:30 KIRMIZI ODA
15:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER
00:15 SURVIVOR EKSTRA
Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin