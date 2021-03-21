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TV8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 21.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 14 Mart yayın akışı;

01:30 KIRMIZI ODA

04:30 8*8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:30 OYNAT BAKALIM

07:00 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 SÜPER 1 TAKIM

11:00 SURVIVOR PANORAMA

12:30 KIRMIZI ODA

15:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

20:00 SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER

00:15 SURVIVOR EKSTRA

 

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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