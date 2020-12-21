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TV8 canlı yayın akışı 21 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği 21 Aralık 2020 Pazartesi günü gündeme gelen TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 21-12-2020 tarihli haberimizde TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:00
TV8 canlı yayın akışı 21 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor. MasterChef Türkiye, Oynat Bakalım, Kırmızı Oda gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde pazartesi günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 00.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.

TV8 21 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8X8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 KIRMIZI ODA

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 21.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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