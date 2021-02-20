TV8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:15 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr

13:00 Süper 1 Takım

13:15 Survivor Panorama / CanlıProgram

14.45 Kırmızı Oda / Tkr

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Kırmızı Oda / Tkr

04:30 8x8Program

05:45 Bilginiz Olsun

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