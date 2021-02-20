TV8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr
13:00 Süper 1 Takım
13:15 Survivor Panorama / CanlıProgram
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Kırmızı Oda / Tkr
04:30 8x8Program
05:45 Bilginiz Olsun
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Son Güncelleme: 20.02.2021 00:04