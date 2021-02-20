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TV8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde kritik haberler arasında yer alan TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 20.02.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 00:04
TV8 canlı yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:15     Oynat Bakalım

08:15     Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45     Süper 1 Takım

10:00     Doğduğun Ev Kaderindir / Tkr

13:00     Süper 1 Takım

13:15     Survivor Panorama / CanlıProgram

14.45      Kırmızı Oda / Tkr

20:00     Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15     Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30     Kırmızı Oda / Tkr

04:30     8x8Program

05:45     Bilginiz Olsun

 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 20.02.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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