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TV8 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 20 Mart 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:00     Oynat Bakalım

07:15  8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08:30 Sinema 

10:45 Survivor Panorama/Canlı

13:00  Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

17:15     Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler 

20:00     Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15     Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30     Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 20.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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