TV8 canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 20 Aralık 2020 Pazar yayın akışı
|06:30
|Oynat BakalımSinema
|08:15
|Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
|09:45
|Kırmızı OdaDizi
|13:30
|Doğduğun Ev KaderindirDizi
|16:30
|MasterChef Türkiye
|20:00
|MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
|00:15
|Doğduğun Ev KaderindirDizi
|03:00
|Para BendeProgram
|04:30
|8x8Program
|05:45
|Bilginiz OlsunProgram
TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 20.12.2020 00:00