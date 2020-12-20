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TV8 canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 20.12.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

20 Aralık 2020 Pazar 00:00
TV8 canlı yayın akışı 20 Aralık 2020 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde pazar günü 08.15’te izleyicileri Çook Yaşa karşılıyor. 10.30’ta Kırmızı Oda tekrar bölümü, 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 16.30’da Kolonya Cumhuriyeti, 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümünü izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 20 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat BakalımSinema
08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram
09:45 Kırmızı OdaDizi
13:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 Doğduğun Ev KaderindirDizi
03:00 Para BendeProgram
04:30 8x8Program
05:45 Bilginiz OlsunProgram

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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