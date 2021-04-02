TV8 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak.
TV8 28 Mart Pazar günü yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
08.30 Çook Yaşa
10.15 Survivor Panoroma
15.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:30 8X8
05.45 Bilginiz Olsun
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