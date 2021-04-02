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TV8 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 02-04-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:01
TV8 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak. 

TV8  28 Mart Pazar günü yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

08.30 Çook Yaşa 

10.15 Survivor Panoroma

12.30 Kırmızı Oda

15.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20:00  Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

03:30 8X8

05.45 Bilginiz Olsun

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 02.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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