İstanbul 21°
hafif yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

TV8 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 2 Mayıs 2021 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 28 Nisan Çarşamba yayın akışı;

  • 07:00 Oynat Bakalım
  • 08:15 Çook Yaşa
  • 09:30 10 Yaş Genç
  • 10:30 Süper 1 Takım
  • 10.45 Survivor Panorama
  • 13:15 Kırmızı Oda
  • 15:45 Sinema
  • 20:00 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayısıs Survivor market oyunu kim kazandı?
1 Mayısıs Survivor market oyunu kim kazandı?
Suvivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?
Suvivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2021 82. bölüm fragmanı 2 Mayısıs Pazar
Survivor 2021 82. bölüm fragmanı 2 Mayısıs Pazar
Savaşçı 104. bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Fox TV
Savaşçı 104. bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Fox TV
Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul nerede, hangi okulda çekiliyor?
Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul nerede, hangi okulda çekiliyor?
Kardeşlerim 12.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti ATV
Kardeşlerim 12.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti ATV

Popüler Haberler

EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 2 Mayıs 2021 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2 Mayıs 2021 Pazar
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 2 Mayıs 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Kamera Arkası sunucusu? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?
Atv canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sol Yanım dizisi reyting nasıl? Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi tuttu mu? Devam edecek mi?
Şekerbank tarımsal faiz oranları Mayısıs 2021
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
2021 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?
Ekşisözlük çöktü mü? 1 Mayısıs 2021 Ekşi sözlük neden açılmıyor?
TRT 1 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
1 Mayısıs Survivor market oyunu kim kazandı?
N'Koudou sakatlandı mı? NKoudou sakatlığı ne?
Beyaz Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz TV Derin Futbol yayın saati
Kanal 7 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.