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TV8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 19.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:11
TV8 canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 08.30’da ise  sinema  ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor 2021 yarışması yayınlanacak. 

TV8  16 Şubat Salı günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık/ Yeni bölüm

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama/Canlı

13.00 Doya Doya Moda/Yeni bölüm

17.15 Survivor 2021 ünlüler-gönüllüler

20.00 Survivor 2021 ünlüler-gönüllüler/ Yeni bölüm

00.15 Survivor Ekstra/ Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03.15 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 19.02.2021 00:11
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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