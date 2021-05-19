TV8 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 12 Mayıs günü ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak 06:30 Oynat Bakalım programı yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalında 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Final bölümü ile yer alacak.
TV8 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
10.45 Survivor Panorama
13.15 Doya Doya Moda
17.15 O Ses Türkiye
20.00 Survivor 2021
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Doya Doya Moda
04.00 Kırmızı Oda