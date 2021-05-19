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TV8 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TV8 canlı yayın akışı 19 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 

TV 8 ekranlarında 12 Mayıs günü ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak 06:30 Oynat Bakalım programı yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalında 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Final bölümü ile yer alacak.

 

TV8 12 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17.15 O Ses Türkiye

20.00 Survivor 2021

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Doya Doya Moda

04.00 Kırmızı Oda


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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