TV8 canlı yayın akışı 19 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde cumartesi günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak.

TV8 19 Mart Cuma günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10.45 Survivor Panoroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panoroma

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