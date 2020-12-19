TV8 canlı yayın akışı 19 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde cuma günü başlangıç olarak 06.00'da Oynat Bakalım yer almaktadır. 07.15 itibari ile 8'de Sağlık programı ile devam edecek olan yayında, 14.15'te olan Doya Doya Moda'nın yeni bölümü ile izleyiciler keyifli zamanlar yaşayacak. 20.00'de ekranların en çok sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. 00.15'te Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayınlanacak. Ardından 02.30'da Doya Doya Moda'nın tekrarı, kaçıranlar için ekranda olacak.

TV8 18 Aralık Cumartesi yayın akışı

06.00 OYNAT BAKALIM

07.15 8'DE SAĞLIK/ YENİ BÖLÜM

08.30 OYNAT BAKALIM

09.30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14.15 DOYA DOYA MODA/ YENİ BÖLÜM

20.00 KIRMIZI ODA/ YENİ BÖLÜM

00.15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

02.30 DOYA DOYA MODA

04.30 8x8

05.15 BİLGİNİZ OLSUN

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