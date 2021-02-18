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TV8 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Perşembe günü sitemizde yer verdiğimiz TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Şubat 18 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:03
TV8 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 08 Şubat Pazartesi Yayın Akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler/Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra/ Canlı

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIZ



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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