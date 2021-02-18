TV8 canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 08 Şubat Pazartesi Yayın Akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama / Canlı
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler/Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra/ Canlı
01:30 Kırmızı Oda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIZ
Son Güncelleme: 18.02.2021 00:03