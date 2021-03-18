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TV8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merak ettikleri TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 18 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 11 Mart Perşembe Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Oynat Bakalım
  •  07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:30Sinema
  • 10:45 Survivor Panorama / Canlı
  • 13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
  • 17:15 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
  • 20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
  • 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 
  • 01:30 Kırmızı Oda
  • 03:15 Doya Doya Moda
  • 04:30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 18.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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