TV8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 11 Mart Perşembe Yayın Akışı;

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30Sinema

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin