TV8 canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 11 Mart Perşembe Yayın Akışı;
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30Sinema
- 10:45 Survivor Panorama / Canlı
- 13:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
- 17:15 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
- 20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra / Canlı
- 01:30 Kırmızı Oda
- 03:15 Doya Doya Moda
- 04:30 Survivor Panorama
TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 18.03.2021 00:01