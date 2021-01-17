TV8 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 07 Ocak Perşembe yayın akışı
- 00:15 Kırmızı Oda
- 01:30 Survivor Ekstra
- 01:50 Doya Doya Moda
- 01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
- 02:30 Doya Doya Moda
- 04:00 Para Bende
- 04:30 Survivor Panorama
- 05:00 8x8
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
- 13:45 Doya Doya Moda
- 17:45 Survivor Panorama
- 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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Son Güncelleme: 17.01.2021 00:02