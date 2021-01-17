TV8 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 07 Ocak Perşembe yayın akışı

00:15 Kırmızı Oda

01:30 Survivor Ekstra

01:50 Doya Doya Moda

01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

02:30 Doya Doya Moda

04:00 Para Bende

04:30 Survivor Panorama

05:00 8x8

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

içerisinde Perşembe günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.45’da Kırmızı Oda,13.45’de Doya Doya Moda ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de EXXEN Konuşanlar izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.



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