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TV8 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Pazar günü basında geniş bir yer bulan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ocak 17 Pazar tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 00:02
TV8 canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım  karşılıyor. 09.45’da Kırmızı Oda,13.45’de Doya Doya Moda ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de EXXEN Konuşanlar izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 07 Ocak Perşembe yayın akışı

  • 00:15 Kırmızı Oda
  • 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:50 Doya Doya Moda
  • 01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
  • 02:30 Doya Doya Moda
  • 04:00 Para Bende
  • 04:30 Survivor Panorama
  • 05:00 8x8
  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
  • 13:45 Doya Doya Moda
  • 17:45 Survivor Panorama
  • 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:02
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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