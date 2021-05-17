TV8 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.
TV8 13 Mayıs Perşembe Yayın Akışı;
- 06:00Oynat Bakalım
- 07:158'de Sağlık
- 08:30Sinema
- 10:45Survivor Panorama
- 13:00Doya Doya Moda
- 17:15Yerli Dizi : Kırmızı Oda
- 20:00Doğduğun Ev Kaderindir
- 00:15Aklımdaki Sorular
- 02:30Doya Doya Moda
TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 17.05.2021 00:01