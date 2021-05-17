TV8 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.

TV8 13 Mayıs Perşembe Yayın Akışı;

06:00Oynat Bakalım



07:158'de Sağlık



08:30Sinema



10:45Survivor Panorama



13:00Doya Doya Moda



17:15Yerli Dizi : Kırmızı Oda



20:00Doğduğun Ev Kaderindir



00:15Aklımdaki Sorular



02:30Doya Doya Moda

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin