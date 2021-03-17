TV8 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 14 Mart Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:30' da Oynat Bakalım ardından saat 08:30’da Çok Yaşa geliyor. 9:45'te Süper 1 Takım, 12:30'da Kırmızı Oda ekranlara geliyor.
TV8 14 Mart Pazar Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çok Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panorama \ Canlı
12:15 Süper 1 Takım
16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
04: 30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
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