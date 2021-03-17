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TV8 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 17.03.2021 tarihli TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 17.03.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TV8 canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 14 Mart Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:30' da Oynat Bakalım ardından saat 08:30’da   Çok Yaşa geliyor. 9:45'te Süper 1 Takım, 12:30'da Kırmızı Oda ekranlara geliyor. 

TV8 14 Mart Pazar Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

08:30 Çok Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama \ Canlı

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04: 30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 17.03.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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