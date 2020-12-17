TV8 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde pazar günü 08.15’te Çook Yaşa izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.30’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Türkiye’nin ‘master chef’inin seçildiği MasterChef Türkiye ise 20.00’de yayınlanacak.

TV8 Pazar yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8x8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:30 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

10:30 KIRMIZI ODA

13:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

16:30 KOLONYA CUMHURİYETİ

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

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