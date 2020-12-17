İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona uğrayan koronavirüs..
Son Dakika
Şiddetli göğüs ağrısına dikkat! Mutasyona...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...

TV8 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

17 Aralık 2020 Perşembe 12:01
TV8 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde pazar günü 08.15’te Çook Yaşa izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.30’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Türkiye’nin ‘master chef’inin seçildiği MasterChef Türkiye ise 20.00’de yayınlanacak.

TV8 Pazar yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8x8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:30 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

10:30 KIRMIZI ODA

13:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

16:30 KOLONYA CUMHURİYETİ

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 17.12.2020 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?

Popüler Haberler

Rüyada doğum veya hamilelik görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada doğum veya hamilelik görmek rüyasının tabiri
2020 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Bedelli askerlik kredi kartı ile ödenir mi? 2020 bedelli askerlik kredisi şartları
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Emekliler PTT aracılığıyla Emeklilere 60 ay vadeli düşük faizli kredi
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Şeker hastası malulen emekli olabilir mi? 2020 Diyabet hastası malulen emekli nasıl olabilir?
TRT 1 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 17 Aralık 2020 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Banka şubesine gitmeden online sms ve internetten kredi başvurusu yapabileceğiniz bankalar
Mucize 2 Aşk ne zaman vizyona çıkacak? Mucize 2 Aşk fragmanı yayınlandı!
Gelir Belgesiz Anında Kredi Veren Bankalar 2019 (Güncel Tam Liste)
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi çekim yerleri
İŞKUR KPSS şartsız 3250 büro memuru alımı ilanı yayınlandı! Memur alımı başvuru şartları ve başvuru detayları
2021 en iyi robot süpürge modelleri
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları
Boşanma dilekçesi nasıl yazılır, nereye verilir? 2020 Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası dilekçesi
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Arıza dizisinin Fatih'i Gökay Müftüoğlu'nun hayat hikayesi!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.