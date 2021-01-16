TV8 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

00:15 Kırmızı Oda

01:30 Survivor Ekstra

01:50 Doya Doya Moda

01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

02:30 Doya Doya Moda

04:00 Para Bende

04:30 Survivor Panorama

05:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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