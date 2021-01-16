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TV8 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 16 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:04
TV8 canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

00:15 Kırmızı Oda

01:30 Survivor Ekstra

01:50 Doya Doya Moda

01:50 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

02:30 Doya Doya Moda

04:00 Para Bende

04:30 Survivor Panorama

05:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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