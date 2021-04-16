TV8 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 13 Nisan Salı günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama / Canlı

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler / yeni bölüm

00.15 Survivor Ekstra /Canlı

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN