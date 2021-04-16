İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

TV8 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 16 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:01
TV8 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak. 

TV8  13 Nisan Salı günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama / Canlı

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler / yeni bölüm

00.15 Survivor Ekstra /Canlı

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semerkand TV nasıl izlenir? Semerkand TV frekansı ve Dsmart, Digiturk, Turkcell TV+, Tivibu kanal bilgileri
Semerkand TV nasıl izlenir? Semerkand TV frekansı ve Dsmart, Digiturk, Turkcell TV+, Tivibu kanal bilgileri
Camdaki Kız neden korse giyiyor?
Camdaki Kız neden korse giyiyor?
Camdaki Kız Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede?
Camdaki Kız Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede?
ATV Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
ATV Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Bitter Daisies dizi konusu ve oyuncuları
Bitter Daisies dizi konusu ve oyuncuları
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabı özeti; Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl bitecek?
Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız kitabı özeti; Camdaki Kız dizisinin sonu nasıl bitecek?

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 16 Nisan 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
16 Nisan 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 16 Nisan 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Atv Akıncı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 16 Nisan 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Nisan 2021 Cuma
16 Nisan 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 17 Nisan 2021 Cumartesi açık noter var mı? 17 Nisan 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Atv canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Kesiş'i Volkan Uygun'un hayat hikayesi!
Sol Yanım İdil karakterini kim canlandırıyor? Seda Akman kimdir?
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Bim'de satılacak Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı?
Fiili Hizmet Süresi Zammı kimlere verilir? Zamdan yararlanmak için gerekli şartlar nedir?
2021 yaşlılık maaşı başvuru şartları nelerdir? 65 yaş aylığı alma şartları nelerdir?
Öğrenciler yetim maaşı alabilir mi? 2021 yetim maaşı alma şartları
Doğum parası hangi bankadan alınır? 2021 doğum parası hesaplama
Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? 2021
Star TV canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.