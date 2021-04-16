TV8 canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Salı günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.
TV8 13 Nisan Salı günü yayın akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Sinema
10.45 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
17.15 Survivor Panorama / Canlı
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler / yeni bölüm
00.15 Survivor Ekstra /Canlı
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04.30 Doğduğun Ev Kaderindir
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