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TV8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 16.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 13 Mayıs Perşembe  yayın akışı;

06:30   Oynat Bakalım
07:15   8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30   Kırmızı Oda
13:15   Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
17:15   O Ses Türkiye / Kolaj
20:00   Survivor 2021 / Yeni Bölüm
00:15   Survivor Ekstra / Canlı
01:30   Doya Doya Moda
04:00   Kırmızı Oda

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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