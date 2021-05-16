TV8 canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 13 Mayıs Perşembe yayın akışı;
|06:30
|Oynat Bakalım
|07:15
|8'de Sağlık / Yeni Bölüm
|08:30
|Kırmızı Oda
|13:15
|Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
|17:15
|O Ses Türkiye / Kolaj
|20:00
|Survivor 2021 / Yeni Bölüm
|00:15
|Survivor Ekstra / Canlı
|01:30
|Doya Doya Moda
|04:00
|Kırmızı Oda
Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01