TV8 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 16 Aralık Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 00.15’te “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin tekrar bölümü karşımıza çıkıyor. Bu dizi ardından saat 02.30’da Doya Doya Moda isimli moda yarışmasının tekrar bölümü izleyenlere sunuluyor. Saat 04.30’da pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilen 8x8 eğlence programı TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlıyor. İzleyenlerin yaşam tarzı üzerine önemli açıklamaların yapıldığı 8’de Sağlık programı saat 07.15’te ekranlara gelecek. Sevilen yemek programı Masterchef Türkiye 09.30’da başlayacak ve sonrasında ise 14.15’te Doya Doya Moda yeni bölümü ile yayınlanacak. Akşam saat 20.00’da ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yepyeni bölümü ile izleyicilerin seyrine sunulacak.

TV8 16 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8*8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

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