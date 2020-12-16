İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

TV8 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 16-12-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:01
TV8 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 16 Aralık Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 00.15’te “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin tekrar bölümü karşımıza çıkıyor. Bu dizi ardından saat 02.30’da Doya Doya Moda isimli moda yarışmasının tekrar bölümü izleyenlere sunuluyor. Saat 04.30’da pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilen 8x8 eğlence programı TV 8 ekranlarında yayınlanmaya başlıyor. İzleyenlerin yaşam tarzı üzerine önemli açıklamaların yapıldığı 8’de Sağlık programı saat 07.15’te ekranlara gelecek. Sevilen yemek programı Masterchef Türkiye 09.30’da başlayacak ve sonrasında ise 14.15’te Doya Doya Moda yeni bölümü ile yayınlanacak. Akşam saat 20.00’da ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yepyeni bölümü ile izleyicilerin seyrine sunulacak.

TV8 16 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

 

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doya Doya Moda

04:30 8*8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 16.12.2020 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emanet dizi oyuncusu Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
Yemin dizisinin Semih'i Emre Kerem Ketenci'nin hayat hikayesi!
PTT Kargo gönderisi cihet listesine eklendi ibaresinin anlamı
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'nın içeriği nedir, nasıl başvuruda bulunulur?
Acemi Anneler dizisi Melahat karakteri kimdir? Deniz Gökçe Kayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Eser Yenenler Show yeni bölüm konukları kimler? 12 Mart EYS konukları açıklandı!
Çukur kadrosuna yeni katılan oyuncular kim? 3 Usta oyuncu kadyoya dahil oldu
Hekimoğlu dizisi kaç bölüm sürecek? Dizi ne zaman final yapacak?
Çukur Nehir hayal mi? Nehir gerçekte var mı, neden kayboluyor?
Gelinim Mutfakta Elif Akçam ve Kaynanası neden yok, yarışmadan neden çekildiler?
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?
Şeref Bey konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2020 torun bakım parası şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.